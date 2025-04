Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Falsche Handwerker entwenden Bargeld - Polizei warnt! (08.04.2025)

KN-Petershausen (ots)

Falsche Handwerker haben sich am Dienstagmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und dort Bargeld entwendet. Gegen 13 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer die sich als Handwerker ausgaben an der Wohnungstür einer 84-Jährigen. Nachdem sie der Seniorin weisgemacht hatten, dass sie aufgrund eines in der Nachbarschaft beschädigten Wasserrohrs die Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen müssten, gewährte sie ihnen Eintritt. Während sich die 84-Jährige mit den beiden Männern im Badezimmer aufhielt, betrat ein weiterer Unbekannter die Wohnung, durchwühlte ein paar Schubladen und erbeutete dabei mehrere hundert Euro Bargeld.

Erst als die falschen Handwerker wieder weg waren bemerkte die Frau das fehlende Geld.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell