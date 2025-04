Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Erneute Sachbeschädigungsserie an Kraftfahrzeugen

Kirchheimbolanden (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet von Kirchheimbolanden vermehrt zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.

Am 07.04.2025 zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr, werden in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden erneut mehrere PKW mutwillig beschädigt. Der Täter nutzt offenbar spitze Gegenstände, um den Lack gezielt zu verkratzen. Die Kratzspuren ziehen sich meist über mehrere Fahrzeugteile und verursachen erhebliche Sachschäden. Durch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wurden bislang acht beschädigte Fahrzeug in der Dannenfelser Straße festgestellt. Die Schadenshöhe liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligem Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell