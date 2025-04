POL-PDWO: Alzey - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Alzey (ots) - Am Freitagabend wurden Polizei und Feuerwehr über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Carl-Goerdeler-Straße in Alzey informiert. Am Einsatzort konnte glücklicherweise kein Brand festgestellt werden. Ein unbeaufsichtigtes Käsebrot in einer Mikrowelle konnte als Urheber des Einsatzes festgestellt werden. Nach Belüftung durch die Feuerwehr konnten die Bewohner zurück in ihr Anwesen. Zu Personen ...

