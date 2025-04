Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Aufbruch von Pkw

Alzey (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizeiinspektion Alzey ein Pkw mit eingeschlagener Fensterscheibe auf einem Parkplatz in der Frankenstraße in Alzey mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten stellten daraufhin einen Pkw, Seat / Ibiza / Farbe Weiß / mit AZ-Zulassung, auf dem Parkplatz fest bei dem das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen und das Handschuhfach offensichtlich durchwühlt worden war. Über den Fahrzeughalter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Pkw bereits am Montagabend auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Aus dem Pkw wurden etwa 20 EUR Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell