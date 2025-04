Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wörrstadt - Wechselseitige Körperverletzung mit Springmesser

Wörrstadt (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Bereich des Kreisverkehrs am Bahnhof in Wörrstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit 3 Beteiligten. Die Tatbeteiligten hatten sich beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt, konnten jedoch im Zuge von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen warfen ein 30-Jähriger und ein 25-Jähriger zunächst mit Steinen auf einen 38-Jährigen E-Scooter Fahrer. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wirkten die beiden Männer gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten auf den 38-Jährigen ein, der davon eine Kopfplatzwunde davontrug. Der 38-Jährige setzte sich seinerseits mit einem Messer zur Wehr. Der 25-Jährige erlitt hierbei eine oberflächliche Stichwunde. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht. Das Tatmesser, ein verbotenes Springmesser, konnte sichergestellt werden. Der 38-Jährige konnte für seinen mitgeführte E-Scooter nicht die erforderliche Pflichtversicherung nachweisen. Die Beteiligten erwarten nun diverse Strafverfahren. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte bislang in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei den Beteiligten um Arbeitskollegen handelt. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

