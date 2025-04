Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Motorradunfall zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am 03.04.25, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L 386 zu einem Motorradunfall. Der 23-jährige Motorradfahrer befuhr die L 386 von Bastenhaus kommend in Richtung Kirchheimbolanden. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, das Motorrad überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 23 Jährige trug entsprechende Schutzkleidung, dennoch erlitt er schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden.

