Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey-Heimersheim- Zeugen gesucht nach Raub auf 70-Jährige durch falsche Wasserwerker

Alzey-Heimersheim (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Raub auf eine 70-jährige Frau aus Alzey.

Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte ein bislang unbekannter Mann bei der Frau aus Alzey und gab vor, von der Stadt beauftragt den Wasserdruck im Haus prüfen zu müssen. In Begleitung des Unbekannten begab sich die 70-Jährige in den Keller des Hauses in der Mauritiusstraße im Stadtteil Heimersheim, wo sie auf Anweisung mehrfach das Wasser laufen lies. Wieder im Hausflur angekommen wurde die Alzeyerin jedoch misstrauisch und warf einen Blick in ihre Handtasche, die sich im Hausflur befand. Sie konnte feststellen, dass mehrere hundert Euro Bargeld aus ihrem dort befindlichen Geldbeutel entwendet wurden. Sie konfrontierte den Unbekannten noch im Flur mit dem Vorwurf des Diebstahls und forderte ihr Bargeld zurück.

Kurz darauf bemerkte die Frau einen Schatten hinter sich, ein scheinbar zweiter Täter, der sich ebenfalls ins Haus begeben haben muss. Sie bekam nahezu zeitgleich einen heftigen Stoß von hinten, stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Die nun beiden Täter flüchteten mit ihrer Beute, ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt. Durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die 70-Jährige medizinisch erstversorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Die Alzeyer Kriminalpolizei ermittelt nun im Rahmen eines Strafverfahrens und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Durch die 70-Jährige konnten die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, etwa 50 Jahre alt, 1, 65m groß, kräftige Statur, gebräunte Haut, schwarze Haare, sprach Deutsch mit Akzent, trug dunkle Arbeitskleidung

Täter 2: trug vermutlich ein helles Oberteil, weitere Beschreibung nicht möglich

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell