POL-PDWO: Alzey - Verkehrsunfall am Kreisverkehr L406

Am Samstagabend, gegen 21.26 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw von Framersheim aus kommend die L406 in Fahrtrichtung Alzey. Auf ihrer Fahrt bemerkte sie den erst kürzlich fertiggestellten Kreisverkehr in Höhe Schafhausen zu spät und fuhr geradeaus in den Erdwall des Kreisverkehrs hinein. Der Pkw der 27-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 27-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden von schätzungsweise 3000 EUR. Erst am Donnerstag wurde der gleiche Kreisverkehr einer 59-Jährigen Pkw-Fahrerin zum Verhängnis. Auch sie befuhr die L406 aus Richtung Framersheim kommend auf den Kreisverkehr zu. Abgelenkt vom Fortschritt bei einer Großbaustelle bemerkte sie den Kreisverkehr ebenfalls zu spät wodurch es zu einem Verkehrsunfall in dem Kreisverkehr kam.

