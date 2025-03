Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - zwei Raubüberfälle auf Wormser Tankstellen in einer Nacht

Worms (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu Raubüberfällen auf zwei Tankstellen in Worms. Zunächst betrat ein bislang unbekannter Mann ohne jegliche Maskierung gegen kurz vor 24:00 Uhr die Tankstelle in der Ludwigstraße in Worms. Unter Vorhalt eines, augenscheinlich Küchenmessers, forderte der Mann den Tankstellenmitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach Übergabe von mehreren hundert Euro Bargeld, wand sich der Mann von der Kasse ab, entnahm einem Getränkekühlschrank eine Flasche Bier sowie eine Flasche Jägermeister und verlies mit seiner Beute das Tankstellengelände mit einem Fahrrad.

Noch in der gleichen Nacht kam es gegen 04:00 Uhr zu einer erneuten Tat, einem Raub auf die Tankstelle in der Schönauer Straße in Worms. Ein bislang unbekannter Mann betrat, ebenfalls unmaskiert, die Tankstelle und bedrohte den Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer. Auch hier kam der Mitarbeiter aus Angst um seine Sicherheit den Forderungen nach und öffnete die Kasse, woraufhin der Täter mehrere hundert Euro Bargeld entnahm. Er verließ im Anschluss mit seiner Beute, dem Bargeld, diversen Getränkedosen und Tabakwaren die Tankstelle. Anschließend entfernte er sich vom Tatort, ob mit einem Fahrrad oder zu Fuß ist derzeit nicht bekannt.

In beiden genannten Fällen nutzte der Täter den Zeitraum, in dem er sich mit den jeweiligen Tankstellenmitarbeitern allein im Verkaufsraum befand zur Tatausführung. Diese wurden bei den genannten Taten glücklicherweise nicht verletzt.

Auf Grund der in beiden Fällen vorhanden Videoaufzeichnungen, kann ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht ausgeschlossen werden. Die unmittelbar nach den Taten eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Wormser Polizei führten nicht zum Auffinden des Täters. Die Wormser Kriminalpolizei ermittelt nun im Rahmen eines Strafverfahrens.

Durch vorliegende Zeugenaussagen und die genannten Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 1,80m groß, blonde kurze Haare, trug weder Bart noch Brille, sprach akzentfreies Deutsch

Kleidung: Weiße Sneaker, schwarze Adidas- Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Jacke mit der Aufschrift "TOMMY"

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

