POL-PDLD: B10/AS Landau-Nord - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Hördt (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es in der Zeit vom 22.2 bis 2.3.25 in der Klingbachstraße in Hördt. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte die Haupteingangstür sowie eine Seitentür des Anwesens gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte jedoch. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 EUR beziffert. Die Tat wurde erst am Montag den 3.3.25 bekannt. Rückfragen bitte ...

