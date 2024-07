Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mysteriöser Autoaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Hedielberg (ots)

Am Dienstag meldete sich gegen 7 Uhr ein Mitarbeiter der Stadt bei der Polizei, da er ein offenstehendes Auto vor einer Tiefgaragenzufahrt in der Lutherstaße vorgefunden hatte. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord nahm den fraglichen Nissan genauer unter die Lupe. Sie stellte fest, dass der Tankdeckel, die rechte Fensterscheibe sowie die Motorhaube einen Spalt weit offenstanden und dass das Auto nicht verschlossen war. Eine Nachfrage bei der 75-jährigen Halterin des Nissans ergab, dass das Auto im Laufe der Nacht eindeutig einige Meter bewegt wurde. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach ersten Erkenntnis durch das gewaltsame Herunterdrücken einer Seitenscheibe Zutritt ins Auto. Das Fahrzeuginnere war offenkundig durchsucht worden, jedoch fehlte nichts. Was genau die unbekannte Täterschaft mit dem Auto plante, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell