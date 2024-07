Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2,1 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Nissan-Fahrer auf der B3 auf. Der Nissan-Fahrer war in Richtung Leimen-Zentrum unterwegs und fuhr deutliche Schlangenlinien. Die daraufhin informierte Polizei konnte den 56-jährigen Mann wenig später an seiner Wohnanschrift neben seinem Fahrzeug ausfindig machen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann zuvor mit über 2,1 Promille am Straßenverkehr teilgenommen haben muss. Auf dem Polizeirevier musste der 56-Jährige daraufhin eine Blutprobe und auch gleich seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

