POL-PDWO: Worms-Horchheim: Polizeieinsatz wegen waffenähnlichem Gegenstand - Keine Gefährdung festgestellt.

Kirchheimbolanden (ots) - Am Samstagnachmittag, zwischen 18:30 Uhr und 23:50 Uhr, werden in der Andreaestraße in Kirchheimbolanden mehrere Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzt vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge an verschiedenen Stellen. Bis zum heutigen Tag meldeten sich sechs geschädigte Personen, deren ...

mehr