POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Vermisster 33-Jähriger wohlbehalten angetroffen (12.02.2025)

Schramberg/Lkr. Rottweil (ots) - Die Polizei sucht nach dem 33 Jahre alten Samuel J. aus Schramberg. Dieser besuchte am Samstag einen Freund in Herrenberg und wollte am Abend mit dem Zug nach Gäufelden zu Verwandten fahren, wo er bislang nicht ankam. Seither gibt es keinerlei Kontakt mehr zu J., weshalb Angehörige den Mann am Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet haben. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen ...

mehr