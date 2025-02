Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 33-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg/Lkr. Rottweil (ots)

Die Polizei sucht nach dem 33 Jahre alten Samuel J. aus Schramberg. Dieser besuchte am Samstag einen Freund in Herrenberg und wollte am Abend mit dem Zug nach Gäufelden zu Verwandten fahren, wo er bislang nicht ankam. Seither gibt es keinerlei Kontakt mehr zu J., weshalb Angehörige den Mann am Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet haben. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder sich aufgrund Orientierungslosigkeit nicht zurechtfindet. Er dürfte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Personenbeschreibung:

Samuel J. ist etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze schwarze Haare und trägt eine Brille. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans.

Ein Bild des 33-Jährigen ist unter folgendem Link im Internet veröffentlicht.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/herrenberg-vermisstenfahndung/

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei in Rottweil unter der Rufnummer 0741 477-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell