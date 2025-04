Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zeugen gesucht nach möglichem Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Einsatzfahrzeug und PKW

Worms (ots)

Im Rahmen einer dringenden Einsatzfahrt, unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten, kam es am Dienstag, den 02.04.2025 gegen 14:10 Uhr zu einer Berührung der Außenspiegel eines Einsatzfahrzeuges der Wormser Polizei und eines entgegenkommenden PKWs. Beide Fahrzeuge befuhren zu diesem Zeitpunkt die B9 im Baustellenbereich, ungefähr in Höhe des dortigen Schnellrestaurants. Das Einsatzfahrzeug in Fahrtrichtung Rheindürkheim, der PKW in Fahrtrichtung Worms Innenstadt.

Wir bitten den Fahrer des PKW und etwaige Zeugen sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell