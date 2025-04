Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Motorradunfall zwischen Marnheim und Albisheim

Albisheim (ots)

Am 03.04.2025 kam es gegen 17:35 Uhr zu eine Motorradunfall auf der B 47 zwischen Marnheim und Albisheim. Der 57-jährige Motorradfahrer befuhr mit fünf weiteren Motorrädern die B 47. Der 57 Jährige setzt zu einem Überholvorgang innerhalb der Gruppe an, aufgrund von Gegenverkehr muss er wieder einscheren. Hierbei verliert er die Kontrolle, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Der Fahrer und das Motorrad werden seitlich neben die Fahrbahn geschleudert. Der 57-jährige Fahrer wird schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

