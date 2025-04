Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aggressiver Verkehrsteilnehmer provoziert Zusammenstoß und flüchtet

Worms (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 21:45 Uhr kam es im Kreisverkehr L443/K37 bei Mörstadt zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, bei dem ein Beteiligter den anderen Fahrzeugführer im Kreisverkehr ausgebremst und anschließend einen Gegenstand nach dem Fahrzeug des Kontrahenten geworfen hat. Wenige Minuten später trafen die beiden Fahrzeuge im Industriegebiet Worms-Nord im Kreisverkehr L425/Langgewann erneut aufeinander. Hier wurde das Fahrzeug des Geschädigten erneut vom Beschuldigten ausgebremst. Der Aggressor soll anschließend rückwärts auf das andere Fahrzeug aufgefahren sein und sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt haben. Der Flüchtige konnte im Anschluss ermittelt werden. Sein Führerschein wurde noch am gleichen Abend durch die Polizei beschlagnahmt. Ob der Führerschein aufgrund charakterlicher Ungeeignetheit entzogen wird, wird durch ein Gericht entschieden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

