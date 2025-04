Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wörrstadt - Körperverletzung unter Jugendlichen

Wörrstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger gemeinsam mit einer Bekannten auf einem Spielplatz in der Nähe der Kreuznacher Straße in Wörrstadt auf. Als der 14-Jährige den Spielplatz verlassen wollte, lief ihm eine Gruppe Jugendlicher hinterher. Aus der Gruppe heraus wurde er von einem anderen 14-Jährigen angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der angegriffene Junge fiel zu Boden und erlitt einen weiteren Schlag bevor der Angreifer von ihm abließ. Der Junge entfernte sich von dem Spielplatz bis er auf Passanten traf, die ihm Erste Hilfe leisteten. In Begleitung seiner Eltern wurde der Junge in einem Krankenhaus hinsichtlich seiner im Gesicht erlittenen Schmerzen näher untersucht. Die Identität des 14-Jährigen Angreifers konnte ermittelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

