POL-EL: Nordhorn - Fahrer/in eines weißen Hyundai gesucht

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr in ein Lager an der Straße Döppers Kamp in Nordhorn eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verstauten die Täter das Diebesgut in einem von zwei dort abgestellten Transportern. Während der Tat kam es zur Alarmauslösung, wodurch die Täter gestört wurden. Beim Erblicken der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten sie in einem dritten ...

