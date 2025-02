Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Lager

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr in ein Lager an der Straße Döppers Kamp in Nordhorn eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verstauten die Täter das Diebesgut in einem von zwei dort abgestellten Transportern. Während der Tat kam es zur Alarmauslösung, wodurch die Täter gestört wurden. Beim Erblicken der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten sie in einem dritten Pkw in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die beiden Transporter wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

