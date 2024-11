POL-NI: Fahren unter Drogeneinfluss

Rinteln (ots) - (bae)Durch einen 54-jährigen aus Oberasbach wurde am 02.11.2024 bei der Polizei in Rinteln eine Sachbeschädigung an seinem Pkw angezeigt. Er hatte seinen VW in der Nacht vom 01.11.2024 auf den 02.11.2024 in der Behrenstraße in Rinteln abgestellt. Als er am 02.11.2024 gegen 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass der Wagen beschädigt worden war. Wer Beobachtungen im fraglichen ...

