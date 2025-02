POL-LIP: Detmold. Handtasche gefunden - Besitzerin gesucht.

Lippe (ots) - Einbrecher versuchten zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend (13. - 16.02.2025) gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wenkenstraße zu gelangen. Sie beschädigten die Wohnungstür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - ...

mehr