Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Neue Erkenntnisse zu Verkehrsunfall: LKW flüchtet - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (15.02.2025) gegen 19 Uhr befährt ein 56-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Peugeot die B 1 (Gaffel) von Barntrup kommend in Richtung Blomberg. In einer Linkskurve kam ihm ein heller LKW entgegen, der sich zum Teil auf der Gegenfahrbahn befand. Bei dem Versuch, dem LKW auszuweichen, verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Peugeot, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und konnte sich nicht selbst daraus befreien. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der LKW entfernte sich in Richtung Barntrup, ohne sich um den verunfallten Mann zu kümmern oder seinen sonstigen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die Feuerwehr befreite den 56-Jährigen, der anschließend schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert wurde. Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell