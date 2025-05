Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallzeuge gesucht

Landau (ots)

Am Freitag (02.05.2025) zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr beobachtete auf dem Weißquartierplatz in Landau ein bislang unbekannter Zeuge, wie ein Verkehrsteilnehmer dessen Fahrzeugtür gegen einen geparkten PKW stieß. Nachdem sich der Verursacher des Schadens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte, hinterließ der Zeuge eine Notiz am beschädigten PKW. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

