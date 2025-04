Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Gersheim (ots)

Im Zeitraum vom 24.02.2025 bis 27.02.2025 wurde festgestellt, dass an der Grillhütte, sowie an den Banden des Bolzplatzes in Gersheim mehrere großflächige Graffitis durch einen bislang unbekannten Täter angebracht wurde. Die Schadenhöhe ist derzeit unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können werden gebeten sich an die Polizei in Homburg (06841/1060) zu wenden.

