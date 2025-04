POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Bexbach

Homburg (ots) - Am 31.03.2025, zwischen 03:12 Uhr und 03:17 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft mit Lotto-Annahmestelle in der Dürerstraße in Homburg-Erbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier zunächst die Eingangstür von einem unbekannten Täter aufgebrochen und anschließend Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung ...

