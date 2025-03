Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Schreibwarenladen in Homburg

Homburg (ots)

Am 31.03.2025, zwischen 03:12 Uhr und 03:17 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft mit Lotto-Annahmestelle in der Dürerstraße in Homburg-Erbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier zunächst die Eingangstür von einem unbekannten Täter aufgebrochen und anschließend Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Grünewaldstraße.

Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell