POL-HOM: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzen in Homburg OT Bruchhof

Homburg OT Bruchhof (ots) - Am 29.03.2025, zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße in Homburg OT Bruchhof zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der bislang unbekannte Täter schlug an einem weißen VW Transporter die Scheibe der Fahrertür ein und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

