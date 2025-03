POL-HOM: Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Freizeitzentrum" in Blieskastel

Homburg OT Schwarzenbach (ots) - Im Tatzeitraum vom 27.03.2025, 12:00 Uhr, bis 28.03.2025, 14:30 Uhr, kam es in der Alte Reichstraße in Homburg-Schwarzenbach zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der bislang unbekannte Täter trat gegen die Heckklappe eines weißen Opel Corsa und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

