Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Täter schlagen Fenster ein Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Am Montagabend (03.02.2025) gegen 21.30 Uhr haben Bewohner eines Hauses an der Tieckstraße einen Einbruch festgestellt. Sie hatten mittags gegen 13.00 Uhr das Haus verlassen. Bei der Rückkehr am Abend stellten sie feste, dass ein Wohnzim-merfenster an der Rückseite des Hauses eingeschlagen wurde. Sämtliche Schrän-ke wurden geöffnet und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand fest, dass hochwertiger Schmuck und Uhren fehlen. Der Schaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell