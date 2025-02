POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus, Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Ochtrup (ots) - An der Erich-Kästner-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (01.02.25), zwischen 19.00 Uhr am Freitagabend (31.01.25) und kurz vor 02.00 Uhr am Morgen, die Kellertür eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Sie gelangten so ins Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen Schmuck und eine Goldmünze, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die genaue ...

mehr