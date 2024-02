POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 04.02.2024 bis 05.02.2024

Goslar (ots) - Am 03.02.2024, gegen 17:52 Uhr, kam es auf der B243 zwischen Seesen und Bornhausen, in Fahrtrichtung Bornhausen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 25jährige Alleinbeteiligte kam aus bislang unbekannter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie stark einen Baum, beschädigt drei Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor sich der PKW der Alleinbeteiligten in einem weiteren Baum ...

