POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Homburg (ots) - Am 11.03.2025, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der im Einmündungsbereich Dürerstraße / Holbeinstraße in Homburg Erbach. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es zur Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einem BMW. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes in zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide ...

