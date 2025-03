Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am 11.03.2025, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der im Einmündungsbereich Dürerstraße / Holbeinstraße in Homburg Erbach. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es zur Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einem BMW. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes in zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

