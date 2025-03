Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Büroräumlichkeiten in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht zum 08.03.2025, zwischen 00:25 Uhr und 01:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten in der Sankt-Michael-Straße in Homburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier die Fensterscheibe mittels einem Stein eingeworfen und anschließend ein Safe mit darin befindlichen Wertgegenständen komplett aus den Räumlichkeiten entwendet. Eine genau Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell