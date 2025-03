POL-HOM: Taschendiebstahl in Homburg

Homburg (ots) - Am 02.03.2025, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 17:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines grauen VW Golf, der in der Oberen Allee in Homburg abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr