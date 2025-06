Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit fünf Verletzten

Eschwege (ots)

Um 12:39 Uhr befuhr am gestrigen Pfingstmontag in der Mittagszeit eine 41-Jährige aus Schleusingen mit ihrem Pkw die Landstraße (B 452) in Reichensachsen in Richtung Hoheneiche. Etwa in Höhe des dortigen Edeka-Marktes fuhr plötzlich ein 19-jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw vom rechts parallel zur Fahrbahn verlaufenen Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den herannahenden Pkw der 41-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden neben den beiden Unfallbeteiligten auch die drei Kinder (im Akten von 1- 14 Jahren) im Auto der 41-Jährigen verletzt. Alle Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten demzufolge abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt von Reichensachsen war bis gegen 14:15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde übe die umliegenden Ortschaften umgeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

