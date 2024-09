POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Firmengebäude

Lustadt (ots) - Am Sonntagmorgen, 29.09.2024 um 05:30 Uhr, wurde ein brennender PKW (VW Transporter) in der Oberen Hauptstraße in Lustadt gemeldet. Durch das Feuer wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: ...

