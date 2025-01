POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht, Jägerstieg in Mayen

Mayen (ots) - Am Donnerstag, den 02.01.2024, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Höhe der Hausnummer 26 in 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der unbekannte Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem weißen Pritschenwagen aus der Parklücke auszuparken. Beim ...

mehr