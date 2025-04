POL-NMS: 250425-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bordesholm gesucht

Rendsburg (ots) - Zwischen dem 19.04.2025, 12.00 Uhr und dem 23.04.2025, 12.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg, der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Hausbesitzer war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, einer Nachbarin fiel der Einbruch am 23.04.2025 auf, sie verständigte daraufhin die Polizei. Nach ...

mehr