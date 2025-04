Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250425-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Zwischen dem 19.04.2025, 12.00 Uhr und dem 23.04.2025, 12.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg, der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Der Hausbesitzer war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, einer Nachbarin fiel der Einbruch am 23.04.2025 auf, sie verständigte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten der oder die Täter eine Nebeneingangstür des Hauses auf und drangen so ins Hausinnere. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in der Fockbeker Chaussee beobachtet? Wer ggf. Kameras in der betroffenen Tatortstraße auf seinem Grundstück montiert hat, sollte sich die Aufnahmen der Kameras anschauen, sollten dort verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge zu sehen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei und stellen diese Aufnahmen zur Verfügung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

