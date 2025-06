POL-ESW: Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch in Bürogebäude In der Nacht vom 09./10.06.25 begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Espada-Freizeitbades in Eschwege, nachdem der Zaun überstiegen wurde. Auf dem Gelände wurde ein Teil eines Bauzaunes ausgehoben, anschließend begab man sich zu einem Büroraum. Dort versuchte man eine Glastür und ein Fenster gewaltsam zu öffne, die dadurch ...

