POL-ESW: Pressebericht vom 12.06.25

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 18:44 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine 42-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf einzuparken. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen dort geparkten Pkw Skoda, wodurch geringer Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Radfahrer kollidiert mit Hund

Um 16:30 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 66-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Fahrrad die Leipziger Straße in Frieda. Zu dieser Zeit stand ein 45-Jähriger Anwohner am rechten Fahrbahnrand und hielt seinen Hund am Halsband fest. Als der Radfahrer vorbeifuhr, wand sich der Hund aus dem Halsband heraus und lief um ein am Straßenrand geparktes Auto herum. Dem 66-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Hund kam. Der Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu; der Hund blieb unverletzt.

Unfallflucht

Zwischen dem 10.06.25, 20:50 Uhr und dem 11.06.25, 16:52 Uhr ereignete sich in der Bernhard-Engelhard-Straße in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein Pkw BMW, der dort in Höhe Hausnummer 26 am Fahrbahnrand geparkt war, angefahren und im linken vorderen Bereich beschädigt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Um 19:33 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus dem Südeichsfeld mit einem Pkw die K 49 zwischen Völkershausen und Weißenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der gegen die rechte Fahrzeugseite lief. Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab und überfuhr noch einen Leitpfosten. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Einbruch in Gartenhaus

Zwischen dem 10.06.25, 18:00 Uhr und dem 11.06.25, 15:30 Uhr wurde ein Gartenhaus auf dem Kleingartengelände "Werdchen" in Eschwege durch Unbekannte aufgebrochen. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde aus dem Gartenhaus nichts entwenden. An der Tür entstand geringer Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Um 15:18 Uhr wurde eine 35-Jährige aus Sontra durch die Polizeistreife wahrgenommen, als sie mit ihrem Pkw die Husarenallee in Sontra befuhr. Da die Fahrerin nicht Über eine aktuelle Fahrerlaubnis verfügt, wurde diese angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich dabei herausstellte, fuhr sie das Auto auch unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,2 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

