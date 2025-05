Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuerwehrmann im Einsatz attackiert: Ermittlungen gegen 73-Jährigen

Birstein (ots)

(lei) Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberreichenbach waren am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im Zuge eines Unwetters zu einer Einsatzstelle in die Fischborner Straße alarmiert worden, um dort unter anderem angespülten Erdschlamm zu beseitigen. Im Zuge des Einsatzes soll ein 73-Jähriger dann die Feuerwehrleute beleidigt haben, woraufhin ein Passant den Mann bat, die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu stören. Nachdem einer der Brandschützer die Situation beruhigen wollte, soll der Senior dem Feuerwehrmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei diesem ein Stück eines Zahns abbrach. Zudem soll er mit einem Pflasterstein herumhantiert haben, den er dann jedoch fallen ließ. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten daraufhin seine Personalien fest und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs sowie der Beleidigung. Der verletzte 43-jährige Feuerwehrmann wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeistation Schlüchtern melden (06661 9610-0).

Offenbach, 30.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell