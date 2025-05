Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Maschine nicht zugelassen: Motorradfahrer wollte flüchten

Offenbach (ots)

(lei) Mehrere Anzeigen erwarten nun einen 20-jährigen Motorradfahrer, der am Donnerstag von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, dann jedoch flüchten wollte.

Zusammen mit drei anderen Bikern war der junge Mann am Abend im Stadtgebiet unterwegs, als sie - augenscheinlich ohne festes Ziel umherfahrend - einer Streife des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) auffielen, weil sie ihre Maschinen immer wieder kurzzeitig stark beschleunigt und durch Hochdrehen der Motoren an rotzeigenden Ampeln unnötigen Lärm erzeugt haben sollen. Dieses Verhalten dokumentierten die Verkehrsspezialisten mit ihrem ViNAS-Fahrzeug (Video-Nachfahrsystem Autobahnen und Schnellstraßen) - ein mit moderner Technik ausgestatteter Zivilwagen, mit dem Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße beweisgesichert aufgezeichnet werden können (wir berichteten dazu auch in unserem kürzlich veröffentlichten Verkehrsbericht).

An einer rotzeigenden Ampel im Bereich Starkenburgring / Brinkstraße sollten alle Motorradfahrer gegen 21.50 Uhr überprüft werden. Die Biker stoppten zunächst ihre Motoren. Nachdem die Streife ausgestiegen war auf die Motorradfahrer zuging, startete der 20-Jährige seine Kawasaki Z900 und fuhr mit aufheulendem Motor an. Ein Beamter erkannte, dass er offensichtlich versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und stellte sich dem Motorrad entgegen. Der 20-Jährige soll dabei nochmal Gas gegeben haben, sodass der Beamte vom Motorrad einige Meter nach vorne geschoben wurde. Im Zuge der Unterbindung der Flucht soll der 20-Jährige erheblich Widerstand geleistet haben und in Folge des Gerangels kippte das Motorrad auf die Seite. Der Beamte zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 20-Jährige riss sich los, sprang über sein Bike und ergriff zu Fuß die Flucht. Eine Beamtin eilte jedoch nach und konnte ihn nach wenigen Metern festhalten, woraufhin die vorläufige Festnahme vollzogen wurde.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen auf ein anderes Motorrad ausgegeben ist, welches ebenfalls dem Frankfurter gehört. Er äußerte, dass er die Kawasaki erst vor fünf Tagen gekauft habe und diese noch nicht zugelassen sei. Das Motorrad wurde in der Folge sichergestellt und abgeschleppt, sein Führerschein beschlagnahmt. Der 20-Jährige musste für eine erkennungsdienstliche Behandlung kurzzeitig mit auf die Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Urkundenfälschung.

Zeugen der Kontrollsituation werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100). Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 30.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

