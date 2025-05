Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Radfahrer bei Alleinunfällen schwer verletzt

Hainburg (ots)

(lei) Zwei Fahrradfahrer sind an Christi Himmelfahrt in Hainstadt bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. In beiden Fällen handelte es sich um Alleinunfälle, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt haben dürfte und bei dem die Fahrer offensichtlich keinen Schutzhelm trugen.

Zunächst war ein 60-Jähriger kurz nach 16 Uhr mit seinem Rad in der Straße "An der Hasenleuchte" unterwegs, als er nach Angaben von Zeugen an der Einmündung zur Hauptstraße gegen einen Ampelmast prallte und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund von Hinweisen auf vorherigen Alkoholkonsum wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet.

Knapp zwei Stunden später war ein 77-Jähriger auf dem baulich getrennten Radweg entlang der Landesstraße 3416 unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn abkam und ebenfalls zu Fall kam. Auch er erlitt schwere Kopfverletzungen sowie mehrere Schürfwunden und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,44 Promille, weswegen auch bei ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. In diesem Fall sucht die Polizei in Seligenstadt noch nach Unfallzeugen; diese melden sich bitte unter der Nummer 06182 8930-0.

Offenbach, 30.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

