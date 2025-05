Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht unter gefährlicher Fahrweise: Grüner Audi entzog sich Kontrolle

Hanau (ots)

(lei) Mit waghalsigen Fahrmanövern und hohem Tempo hat sich ein noch unbekannter Fahrer eines grünen Audi am Mittwochnachmittag im Hanauer Norden einer beabsichtigten Verkehrskontrolle entzogen. Nun ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines illegalen Autorennens.

Einer Polizeistreife war der mit zwei männlichen Personen besetzte RS3 gegen 15.35 Uhr in der Bruchköbeler Landstraße stadtauswärts aufgefallen, weswegen die Uniformierten ihn stoppen wollten und Anhaltezeichen gaben. Diese ignorierte der Fahrer jedoch: Die rote Ampel an der Kreuzung zur Oderstraße passierte er rücksichtslos im Gegenverkehr bei roter Ampel und erhöhtem Verkehrsaufkommen, wobei andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern, so der Vorwurf. An der Anschlussstelle Hanau-Nord fuhr der grüne Wagen dann rasant auf die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt auf. Dort beschleunigte der Fahrer nochmals und fuhr nach Wahrnehmung der Streife deutlich über 200 Stundenkilometer. Dabei überholte der Audi, der ein Frankfurter Kennzeichen mit den Endziffern 452 hatte, vorausfahrende Fahrzeuge auch rechts und nutzte hierfür zeitweise auch den Standstreifen. Letztlich brach die Streife aus Sicherheitsgründen die Verfolgung ab.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und auch die gefährdeten Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der zuständigen Ermittlungsgruppe zu melden (069 8098-5699).

