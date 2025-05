Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In der Öffentlichkeit aufgefundener, lebloser Mann identifiziert

Rodgau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) In der Nacht zu Dienstag wurde in der Frankfurter Straße ein toter Mann aufgefunden. In dem Zusammenhang haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei in Offenbach die Ermittlungen aufgenommen. Ein Passant hatte gegen 0.15 Uhr den Polizeinotruf gewählt und von einer leblosen Person vor einem Haus berichtet, sodass mehrere Funkstreifen nach dort eilten. Ein ebenfalls alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Klärung der Todesursache und -umstände wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams gerichtlich angeordnet. Darüber hinaus hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Auffindeort durchgeführt. Gleichwohl die Ermittlungen zunächst in alle Richtungen geführt wurden, handele es sich ausweislich des vorläufigen Ergebnisses der Obduktion, die am heutigen Tage durchgeführt wurde, um innere medizinische Ursachen, die zu dem Tod geführt hätten. Es bestehe kein Verdacht auf Fremdeinwirkungen. Der Mann konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.

