Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 26-Jähriger wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 34 der Offenbacher Kriminalpolizei führen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in der St.-Gilles-Straße vorläufig festgenommen wurde.

In den vergangenen Wochen gingen bei der Offenbacher Polizei und auch beim Fachkommissariat selbst vermehrt Hinweise ein, dass in der St.-Gilles-Straße mit Cannabis gehandelt werde. Aufgrund dieser Informationen führte die Kriminalpolizei am Dienstagabend zielgerichtete Kontrollen in der St.-Gilles-Straße durch. Hierbei kam es letztlich zur Festnahme des 26 Jahre alten Verdächtigen, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Diesem wird nun der bewaffnete Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Am Dienstagabend konnte der Verdächtige zunächst bei einer mutmaßlichen Übergabe von Rauschmitteln beobachtet werden. Die beiden Personen, die anschließend abgesetzt einer Kontrolle unterzogen wurden, hatten geringe Mengen Haschisch sowie THC-haltigen Sirup bei sich.

Kurz darauf kam es zur Kontrolle eines 21-Jährigen, bei dem 700 Gramm Haschisch aufgefunden wurden. Das Haschisch hatte er mutmaßlich zuvor aus einer von dem 26 Jahre alten Tatverdächtigen genutzten Wohnung in der St.-Gilles-Straße abgeholt. Im Anschluss nahm die Polizei den Verdächtigen beim Verlassen des Wohnhauses fest.

Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Kriminalpolizisten rund 19 Kilogramm Haschisch und Marihuana, etwa 280 Packungen THC-Sirup sowie rund 1.500 Euro Bargeld sicher. Ein in der Wohnung angetroffener 30-Jähriger sowie der kontrollierte 21-Jährige mussten mit ins Polizeipräsidium am Spessartring, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf die beiden kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Der 26-Jährige wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

